Екатеринбург сможет перевести школы на односменный режим не раньше 2025 года

14:22 | 20.02.2019

Екатеринбург не сможет перевести все школы на работу в одну смену к 2021 году, как это планировалось раньше, заявила начальник департамента образования горадминистрации Екатерина Сибирцева, передает 66.ru. Избавиться от второй смены получится только к 2025 году.



«К 2021 году мы сможем выполнить этот показатель лишь частично. Тем более в Академическом и других новых районах, где сейчас проживает много молодых семей и инфраструктура не успевает за ростом жилья. И сегодняшний дисбаланс в пользу роста учеников начальных классов не позволит выполнить показатели именно по начальной школе и только в определенных районах», - сказала Сибирцева.



Кроме того, начальник департамента экономики Алексей Прядеин заявил, что в Екатеринбурге возможно обучение детей в третью смену. Депутат Михаил Матвеев при этом назвал третью смену «ЧП федерального масштаба», сообщает Накануне.RU.



Напомним, в этом году в Екатеринбурге возникли проблемы с записью детей в первые классы: не все родители смогли записать своих детей в те школы, куда планировали. Поэтому в некоторых школах решили увеличить количество первых классов.