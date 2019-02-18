В 2019 году на Среднем Урале отремонтируют 140 км дорог

13:56 | 20.02.2019

В 2019 году в Свердловской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать почти 140 километров дорог. В проекте участвуют две агломерации – Екатеринбург и Нижний Тагил.



Так, в этом году дорожники приведут в порядок 80,2 км региональных трасс. Среди них участки Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское, дороги Серов - Сосьва - Гари, Режевской тракт и другие. На пересечении ЕКАД и Чусовского тракта появится новая развязка.



В Екатеринбурге в проект включены 16 участках общей протяженностью 29,5 км, в том числе улица Малышева (от Восточной до Высоцкого), Восточная (от Первомайской до Челюскинцев), Декабристов (от Восточной до Белинского), Куйбышева (от Белинского до Восточной), Челюскинцев (от проспекта Космонавтов до Смазчиков).



В Нижнем Тагиле запланирован ремонт 21 участка общей протяженностью 29,5 км. Среди них улицы Правды, Тимирязева, Окунева, Басова, Хвойная и другие.



Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, что должно повлечь сокращение числа ДТП.