Екатеринбург вошел в тройку лучших для шопинга российских городов

13:36 | 20.02.2019

фото: locals.md

Екатеринбург вошел с тройку городов России, привлекательных для любителей шопинга, пропустив вперед только Москву и Санкт-Петербург, такие данные приводит компания JLL.



В ТОП-10 городов для шопинга также вошли Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород и Уфа. Отметим, что при исследовании, в том числе, оценивались покупательная способность, количество торговых площадей и брендовых магазинов.



«В настоящее время в Екатеринбурге действует большое количество стационарных торговых площадей. По обеспеченности ими на 1000 жителей мы являемся лидерами среди городов-миллионников страны и большинства субъектов Российской Федерации», - отметил замглавы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов.