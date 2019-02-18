Комиссия по местному самоуправлению не одобрила референдум по «храму-на-драме»

12:55 | 20.02.2019

фото: проектная документация

Комиссия по местному самоуправлению думы Екатеринбурга рекомендовала отказать в проведении референдума по вопросу строительства храма Святой Екатерины у Театра драмы. По словам председателя комиссии Алексея Вихарева, вопросы, которые инициативная группа предложила вынести на референдум, не соответствуют требованиям. Как сообщают СМИ, главной причиной критики стала неопределенность формулировок вопросов. Кроме того, референдум обойдется городу довольно дорого – порядка 100 млн рублей.



Отметим, что, хоть комиссия и не одобрила референдум, депутаты все равно рассмотрят этот вопрос на очередном заседании.



Ранее Избирательная комиссия Екатеринбурга одобрила инициативу проведения референдума. Активисты предложили задать жителям следующие вопросы:



1. Поддерживаете ли Вы запрет на строительство объектов капитального строительства в сквере на территории Октябрьской (Театральной) площади в границах улиц Бориса Ельцина- продолжения улицы Боевых дружин- Набережной рабочей молодежи- Октябрьской площади в Екатеринбурге?



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