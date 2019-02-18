При Екатеринбургской думе создадут Молодежную палату

12:30 | 20.02.2019

В Екатеринбурге при городской думе появится Молодежная палата. Проект положения о ее создании внес председатель думы Игорь Володин.



Предполагается, что в состав Молодежной палаты войдет 50 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Своих представителей смогут выдвигать вузы, общественные движения и организации.



Отмечается, что Молодежная палата создается для учета мнения молодежи и повышения социальной активности молодых екатеринбуржцев.