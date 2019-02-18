Новости дня
12:30 | 20.02.2019
При Екатеринбургской думе создадут Молодежную палату
Предполагается, что в состав Молодежной палаты войдет 50 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Своих представителей смогут выдвигать вузы, общественные движения и организации.
Отмечается, что Молодежная палата создается для учета мнения молодежи и повышения социальной активности молодых екатеринбуржцев.
© «Вечерние Ведомости»
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