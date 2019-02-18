УФАС нашло рекламу интимуслуг в ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге

12:00 | 20.02.2019

nevnov.ru

Свердловское УФАС возбудило дело из-за рекламы массажного салона «Распутин» в туалетных комнатах ТЦ «Пассаж». Ранее в этом массажном салоне провели проверочную закупку, которая установила факт занятия проституцией.



«В отношении лица, осуществляющего запрещенную деятельность, был составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.11 КоАП РФ (занятие проституцией). Постановлением мирового судьи указанное лицо признано виновным в совершении правонарушения, посягающего на общественную нравственность, назначено наказание в виде административного штрафа», - говорится в сообщении свердловского УФАС.



Отметим, что за распространение запрещенной рекламы ответственность несут и рекламодатель, и рекламораспространитель.