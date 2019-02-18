Накануне ребенок попал под колеса машины на улице Луганской

11:29 | 20.02.2019

В Екатеринбурге проводится проверка по факту наезда на несовершеннолетнего пешехода. Инцидент произошел накануне вечером на улице Луганской.



Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, напротив дома № 13 на Луганской автомобиль Lada Largus сбил подростка, перебегавшего дорогу в неположенном месте. Водитель пояснил, что увидел пешехода слишком поздно, поэтому не успел остановиться.



В результате ДТП ребенок получил ушиб левой голени и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится дознание.