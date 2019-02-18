В Екатеринбурге участкового приговорили к 4,5 годам за взятку

10:58 | 20.02.2019

фото: scoopnest.com

В Екатеринбурге бывший участковый уполномоченный полиции Евгений Тагильцев осужден на четыре с половиной года колонии общего режима за получение взятки, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. Приговор пока не вступил в законную силу.



Установлено, что в феврале прошлого года мужчина через посредника получил взятку в размере 15 тысяч рублей от гражданина Таджикистана за возвращение ему паспорта и непривлечение к административной ответственности.



Гражданин Таджикистана сообщил о противоправных действиях участкового в правоохранительные органы, поэтому передача взятки проходила в рамках оперативного мероприятия, после чего Тагильцева уволили из органов полиции.



По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, Тагильцева уволили в связи с утратой доверия. Также к дисциплинарной ответственности привлечен его непосредственный руководитель. Отметим, что посредник тоже получил срок – его приговорили к трем годам общего режима.