Свердловское правительство и ГУФСИН договорились о совместной ресоциализации осужденных

Правительство Свердловской области и региональное ГУФСИН намерены развивать систему ресоциализации осужденных, когда они возвращаются из мест лишения свободы. Накануне первый вице-губернатор Алексей Орлов и начальник ГУФСИН по Свердловской области Александр Федоров подписали соответствующее соглашение.Отмечается, что меры по ресоциализации осужденных для Среднего Урала особенно актуальны, так как более 95% заключенных после отбывания наказания остаются в регионе. Соглашение предусматривает совместную работу по профессиональному обучению осужденных, содействию в трудоустройстве, оказанию психологической поддержки и другое.Так же важно развивать производство в колониях: так осужденные возмещают затраты государства на их содержание, погашают иски и, конечно, получают важные навыки, которые могут пригодиться им потом, после осовобождения.«Если после освобождения у человека есть профессия, рабочие навыки, которые востребованы в свободной жизни, это значительно снижает риск, что он снова совершит преступление, поэтому актуальна задача обеспечения осужденных работой. Мы договорились о том, что наше сотрудничество с ГУФСИН по Свердловской области будет выведено на качественно новый уровень. На основе этого соглашения мы начнем выстраивать системную планомерную работу в интересах социально-экономического развития Свердловской области», - отметил Орлов.Сейчас свердловские колонии производят более тысячи наименований продукции, в том числе, мебель, продукты питания, машиностроительную продукцию. В 2018 году объем отгрузки составил 1,75 млрд рублей.