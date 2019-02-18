В Каменске-Уральском закрыли торговый комплекс, работавший без разрешения на эксплуатацию

В Каменске-Уральском, на улице Алюминиевой, закрыт торгово-развлекательный комплекс «Юбилейный». Два индивидуальных предпринимателя - собственники земли и здания – сдавали помещения в аренду, при этом торговый комплекс работал еще до получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Такое здание является местом повышенной опасности, поэтому оно было опечатано судебными приставами.«Арендаторам были вручены требования для освобождения арендуемых помещений. Входные группы объекта были опечатаны и опломбированы судебными приставами. Возобновление деятельности предпринимателей возможно только после получения владельцами здания соответствующего разрешения», - сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.