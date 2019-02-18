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09:52 | 20.02.2019

ekaterinburg.bezformata.ru

В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге

Со вчерашнего дня в Свердловской области действует предупреждение о смоге. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности продлятся до вечера 21 февраля.

«С 20 часов 19 февраля до 20 часов 21 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - сообщается на сайте Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

© «Вечерние Ведомости»

 


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