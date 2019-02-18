Екатеринбуржцам напоминают: пора ставить прививки от клещевого энцефалита

09:35 | 20.02.2019

фото: pospeliha.ru

Жителей Екатеринбурга призывают пройти вакцинацию против клещевого энцефалита. Лучше всего поставить прививку сейчас, в феврале, потому что до наступления неблагоприятного сезона (с апреля) нужно успеть сделать минимум две прививки.



Напомним, что стандартная схема вакцинации предусматривает три прививки: первая – в выбранный день, вторая – через 1-7 месяцев и третья – через год. Затем прививка ставится каждые три года.



Поставить прививку можно в поликлинике по месту жительства. Бесплатно вакцинируют граждан старше 60 лет и детей в возрасте 15 месяцев.



Клещевой энцефалит – это острое инфекционное вирусное заболевание, при котором поражается центральная нервная система, в тяжелых случаях исходом заболевания может быть инвалидность или смерть. В прошлом году клещи покусали в Екатеринбурге 12 тысяч человек.