В ДТП на Новокольцовской автодороге пострадали два человека

Накануне днем на Новокольцовской автодороге произошло ДТП с двумя пострадавшими. Водитель автомобиля Lada Largus, ехавший в сторону Кольцово, не справился с управлением и врезался в машину «ВАЗ-2112».В аварии пострадали два человека: 21-летний водитель ВАЗа, который получил переломы носа и голени, и его пассажирка, у которой диагностировали черепно-мозговую травму, сообщает служба спасения «СОВА».