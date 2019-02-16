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20:18 | 19.02.2019
Фото: vlasiha-zato.ru
На установку новых пешеходных ограждений в Ленинском районе в Екатеринбурге потратят 4,3 миллиона рублей
Согласно официальному документу, ограждения установят на пересечениях улицы Малышева с Пушкина, Шейнкмана, Сакко и Ванцетти и на пересечениях Декабристов – Степана Разина, Волгоградская – Ясная, Щорса – Белинского, Щорса – Серова, Фурманова – Серова, Амундсена – Объездная дорога.
Подрядчик должен будет установить загрунтованные окрашенные ограждения, соответствующие эскизам.
Добавим, что работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года. Победителя аукциона определят 14 марта.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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