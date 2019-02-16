На установку новых пешеходных ограждений в Ленинском районе в Екатеринбурге потратят 4,3 миллиона рублей

20:18 | 19.02.2019

Фото: vlasiha-zato.ru

В Ленинском районе Екатеринбурга установят пешеходные ограждения на пересечениях девяти улиц, такая информация накануне появилась на портале госзакупок. На работы потратят 4,3 миллиона рублей.



Согласно официальному документу, ограждения установят на пересечениях улицы Малышева с Пушкина, Шейнкмана, Сакко и Ванцетти и на пересечениях Декабристов – Степана Разина, Волгоградская – Ясная, Щорса – Белинского, Щорса – Серова, Фурманова – Серова, Амундсена – Объездная дорога.



Подрядчик должен будет установить загрунтованные окрашенные ограждения, соответствующие эскизам.



Добавим, что работы должны быть завершены до 31 августа 2019 года. Победителя аукциона определят 14 марта.



