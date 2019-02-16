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19:33 | 19.02.2019
Уголовное дело жителя Чечни, обвиняемого в заказном убийстве екатеринбургского бизнесмена, рассмотрят в Свердловском облсуде
Мовсур Хасаев был задержан 16 января в городе Аргун оперативниками свердловского ОБОП совместно с коллегами из Чечни. Во время расследования вменяемых ему преступлений, предпринимались попытки оказания давления, как на силовиков, так и на свидетелей, которых пытались убедить в том, что надо отказаться от показаний. В его защиту выступал полпред главы Чеченской Республики в Свердловской области Салаудин Мамаков, а в Екатеринбург приезжали высокопоставленные руководители чеченского МВД.
Согласно окончательному обвинению, Мовсуру Хасаеву вменяется п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений или по найму»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов») и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение»).
По версии следствия, Мовсур Хасаев ночью 25 мая 2011 года совершил заказное убийство бизнесмена Ашота Арутюняна, который был застрелен во дворе своего дома №177 по улице Белинского в Екатеринбурге. Свидетелями убийства стали сидевшие во дворе двое охранников дома, которых Хасаев, по версии следствия, попытался ликвидировать и произвел в их сторону выстрел, но они скрылись и вызвали полицию. Дело несколько раз приостанавливалось в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, но в августе 2016 года следователи вышли на след Мовсура Хасаева.
В августе 2017 года оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области выезжали в Грозный для допроса Хасаева, а зимой приезжали туда для его задержания и конвоирования на Средний Урал. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
© «Вечерние Ведомости»
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