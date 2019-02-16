В Асбесте сотрудники ГИБДД задержали пьяного 17-летнего водителя. В салоне автомобиля находилось еще шесть подростков

18:58 | 19.02.2019

Фото предоставлено УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В воскресенье, рано утром 17 февраля сотрудники ГИБДД Асбеста задержали несовершеннолетнего водителя вазовской «четырнадцатой», в которой ехало семь человек. При этом водитель был в состоянии алкогольного опьянения.



История разворачивалась еще с вечера 16 февраля. Тогда несколько местных подростков собрались, чтобы отметить день рождения одного из них. Под утро они попросили у своей подруги ключи от автомобиля её отца, которая вынесла их, «пока тот спал, чтобы покататься».



На улице Промышленной автомобиль был замечен инспекторами ГИБДД, так как двигался с нарушением ПДД. На законные требования сотрудников ГИБДД об остановке водитель нажал на газ, пытаясь скрыться. Началось преследование, в ходе которого автомобиль был остановлен.



Из-за руля вышел молодой человек, в салоне были еще шестеро на вид несовершеннолетних пассажиров. При общении у инспекторов возникло подозрение, что водитель находится в состоянии опьянения: об этом свидетельствовали запах алкоголя и невнятная речь. Водитель не смог предъявить документов на право управления транспортом, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



Для установления личностей все молодые люди были доставлены в отдел полиции, где выяснилось, что автомобилем управлял 17-летний парень. Для проведения процедуры освидетельствования на место были вызваны родители юноши. В их присутствии, а также при понятых, водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, заявив, что не доверяет приборам и медицине.



Как отмечают в ГИБДД, в августе прошлого года он уже попадался за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Тогда все материалы были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних, по решению которой юноша был привлечен к ответственности, а также был наложен штраф в размере 30 000 рублей. Теперь, в связи с повторным нарушением, ему грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ.