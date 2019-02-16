В Екатеринбурге семье удалось добиться снижения процентной ставки по займу на 60% через суд

18:27 | 19.02.2019

Фото: 1prime.ru

Семья из Екатеринбурга смогла добиться снижения процентной ставки со 120% до 60% через суд, об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.



Семья оформила заём в размере 600 тысяч рублей ещё в марте 2018 года в ООО «Микрокредитная компания НВЗЕ» на 18 месяцев под 60% годовых и под залог квартиры. Однако в июле организация подняла процентную ставку до 120% из-за того что семья не выплачивала деньги вовремя.



Екатеринбуржцы обратились в Орджоникидзевский районный суд, однако там они добились снижения процентной ставки только до 92,821% годовых. Это решение семья обжаловала в Свердловском областном суде, где коллегия приняла решение о снижении ставки до 60%, как и было изначально.