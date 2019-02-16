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18:25 | 19.02.2019

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

Крайне интересные, можно сказать «инновационные», методы уборки снега с улиц города придумали коммунальные службы Екатеринбурга.

На один из них обратили внимание сегодня, 19 февраля, неравнодушные жители столицы Среднего Урала. После очередного снегопада дорожная техника, как и полагается, убрала выпавший снег с проезжей части улицы Малышева. Через некоторое время пришли дворники и начали убирать снег с тротуара, добросовестно перекидывая его через забор на недавно убранную дорожной техникой проезжую часть. Стоит отметить, что после того как рабочие перекидали снег с тротуаров, правая полоса проезжей части улицы снова оказалась под приличным слоем снега. При этом уборочной техники поблизости, горожане, обратившие внимание на этот своеобразный порядок уборки снега, не наблюдали.

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц городаФото: politsovet.ru

Стоит отметить, что операция по такому перелопачиванию снега происходит в разгар рабочего дня, когда автомобилей на улицах достаточно много, а потому можно не сомневаться, что достаточно большая часть этого, оказавшегося на проезжей части, снега будет растащена проезжающими машинами.

В пресс-службе администрации города говорят, что это обычная практика. Улицы чистят два раза в день, сначала собирают и вывозят снег с проезжей части, а затем на уже очищенную проезжую часть перемещают сугробы с тротуаров, после чего снова приезжает уборочная техника, и убирает вторую, перемещённую с тротуаров, часть снега.

В общем, всё нормально, можно не волноваться, денег в бюджете города пока хватает, тем более что находятся представители коммунальных служб, которые эти деньги экономят, причём экономят всё на той же самой уборке снега с проезжей части улиц города.

Ещё одни внимательные горожане обратили внимание на второй «инновационный» метод. Если вы зададитесь вопросом: как, и куда убирается снег с улицы Егоршинский подход на пересечении с улицей Малышева, то ответ найдёте прямо там, на улице Егоршинский подход.

Коммунальные службы, недолго думая, и используя всего две единицы спецтехники: грейдер и фронтальный погрузчик, переместили снег с проезжей части и сугробы, накопившиеся вдоль неё, на газон с деревьями и кустарниками, разделяющий улицу Егоршинский подход с улицей Новгородцевой. Экономия на лицо. Правда стоит отметить, что часть деревьев и кустарников, как следствие таких действий работников дорожных служб, была повреждена. Но это уже забота совершенно другого Муниципального Бюджетного Учреждения, название у него – «Зеленстрой». Кроме того, после того как эти отвалы начнут таять, подтопление улицы Новгородцевой, которая находится существенно ниже, неизбежно.

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц городаФото: читатели «Вечерних ведомостей»

Что думает по поводу таких методов уборки снега с улиц города заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, нам узнать не удалось.

© «Вечерние Ведомости»

 


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