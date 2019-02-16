В Екатеринбурге разработаны «инновационные» методы уборки снега с улиц города

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Фото: читатели «Вечерних ведомостей»

Крайне интересные, можно сказать «инновационные», методы уборки снега с улиц города придумали коммунальные службы Екатеринбурга.На один из них обратили внимание сегодня, 19 февраля, неравнодушные жители столицы Среднего Урала. После очередного снегопада дорожная техника, как и полагается, убрала выпавший снег с проезжей части улицы Малышева. Через некоторое время пришли дворники и начали убирать снег с тротуара, добросовестно перекидывая его через забор на недавно убранную дорожной техникой проезжую часть. Стоит отметить, что после того как рабочие перекидали снег с тротуаров, правая полоса проезжей части улицы снова оказалась под приличным слоем снега. При этом уборочной техники поблизости, горожане, обратившие внимание на этот своеобразный порядок уборки снега, не наблюдали.Стоит отметить, что операция по такому перелопачиванию снега происходит в разгар рабочего дня, когда автомобилей на улицах достаточно много, а потому можно не сомневаться, что достаточно большая часть этого, оказавшегося на проезжей части, снега будет растащена проезжающими машинами.В пресс-службе администрации города говорят, что это обычная практика. Улицы чистят два раза в день, сначала собирают и вывозят снег с проезжей части, а затем на уже очищенную проезжую часть перемещают сугробы с тротуаров, после чего снова приезжает уборочная техника, и убирает вторую, перемещённую с тротуаров, часть снега.В общем, всё нормально, можно не волноваться, денег в бюджете города пока хватает, тем более что находятся представители коммунальных служб, которые эти деньги экономят, причём экономят всё на той же самой уборке снега с проезжей части улиц города.Ещё одни внимательные горожане обратили внимание на второй «инновационный» метод. Если вы зададитесь вопросом: как, и куда убирается снег с улицы Егоршинский подход на пересечении с улицей Малышева, то ответ найдёте прямо там, на улице Егоршинский подход.Коммунальные службы, недолго думая, и используя всего две единицы спецтехники: грейдер и фронтальный погрузчик, переместили снег с проезжей части и сугробы, накопившиеся вдоль неё, на газон с деревьями и кустарниками, разделяющий улицу Егоршинский подход с улицей Новгородцевой. Экономия на лицо. Правда стоит отметить, что часть деревьев и кустарников, как следствие таких действий работников дорожных служб, была повреждена. Но это уже забота совершенно другого Муниципального Бюджетного Учреждения, название у него – «Зеленстрой». Кроме того, после того как эти отвалы начнут таять, подтопление улицы Новгородцевой, которая находится существенно ниже, неизбежно.Что думает по поводу таких методов уборки снега с улиц города заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов, нам узнать не удалось.