Силовики задержали в Екатеринбурге лжеминера, якобы готовившего подрыв супермаркетов

18:24 | 19.02.2019

Фото любителя лжеугроз предоставлено В.Н. Горелых

Сотрудники ФСБ и уголовного розыска УМВД Екатеринбурга задержали подозреваемого в ложных сообщениях о минированиях магазинов бытовой техники «Эльдорадо» местного жителя 1987 года рождения по имени Максим. В результате его противоправных действий 18 февраля из магазинов было эвакуировано 1250 человек. «Шутник» дал признательные показания и сказал, что в тот день он был пьян, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



На места происшествий выезжали следственно-оперативные группы территориальных ОВД, в состав которых входили кинологи со служебно-розыскными собаками. Совместно с представителями МВД и ФСБ работали также наряды МЧС, саперы, бойцы ОМОН и вневедомственной охраны Росгвардии. Выйти на след злоумышленника удалось в считанные часы –оперативники ФСБ и МВД сработали оперативно и вычислили его. Когда за ним пришли, он находился в состоянии алкогольного опьянения.



Задержанным оказался ранее судимый за причинение умышленного вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего. Десятилетний срок он отбывал в исправительной колонии №5 Нижнего Тагила, освободился в 2016 году. После отбытия наказания устроился охранником. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ. Ее санкция предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.