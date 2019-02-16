Предпринимателя из Артемовского осудили за организацию покушения на убийство двух человек

17:14 | 19.02.2019

фото: yartsevo.readovka.ru

В Артемовском к девяти с половиной годам строгого режима приговорен иностранец Азар Ширалиев, занимавшийся оптовой и розничной торговлей овощами и фруктами. В 2015 году он пытался убить двух человек - своего компаньона и его сожительницу.



Доказано, что Ширалиев путем уговоров и подкупа убедил 23-летнего молодого человека совершить убийство компаньона и его сожительницы, которая в это время находилась на шестом месяце беременности. Как пояснили в пресс-службе регионального СУ СКР, мотивом преступления стали финансовые разногласия.



21 января исполнитель выстрелил в жертв из револьвера. Это происходило на территории овощной базы в Артемовском. Мужчина и женщина получили ранения и стали убегать. Киллер пытался добить мужчину штыковой лопатой. Несмотря на причиненные травмы, жертвы нападения выжили: им вовремя оказали медицинскую помощь, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



Отметим, что приговор в отношении Ширалиева еще не вступил в законную силу, а исполнителя покушения еще ранее приговорили к восьми с половиной годам строгого режима.