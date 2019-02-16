В Екатеринбурге открыли первый Всероссийский форум отцов

16:38 | 19.02.2019

Фото: E1.RU

Сегодня, 19 февраля, в Екатеринбурге стартовал первый Всероссийский форум отцов. Он продлится два дня и соберет более 400 участников из 80 регионов страны. Заявленная тема - Роль отца в современной семье: государственная политика и новые перспективы. Обсуждать будут проблемы воспитания детей, вопросы формирования позитивного образа отца, развитие отцовского движения. Итогом мероприятия станет резолюция.



Президент России Владимир Путин направил участникам форума приветствие: «Вопросам поддержки семьи, улучшению демографической ситуации государство уделяет приоритетное внимание. И поэтому отрадно, что повышению эффективности этой серьезной работы содействуют такие значимые мероприятия, каким, безусловно, является ваш форум, объединивший участников из многих российских регионов, ведущих экспертов и специалистов в сфере семейных отношений, представителей профильных министерств и ведомств, деятелей науки и культуры».



Напомним, что провести форум предложила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Она и открыла форум.



«Сегодня мы собрались с вами ради наших детей, ради того, чтобы сделать для них чуть больше, чтобы им не пришлось, возможно, исправлять какие-то ошибки или бороться с трудностями. Этот форум - лишь начало», - сказала Анна Кузнецова.