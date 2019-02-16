За серию краж из магазинов сотовой связи осуждены два екатеринбуржца. Их подельники еще не установлены

15:33 | 19.02.2019

bebsker.ru

В Березовском вынесли приговор двум жителям Екатеринбурга – 34-летнему Виталию Байрамалову и 28-летнему Александру Адамовичу. Они признаны виновными в совершении серии краж из магазинов сотовой связи, меховых изделий, а также из ломбарда.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, преступления совершались в период с ноября 2013 года по август 2014 года в ночное время. Так, в ноябре 2013 года злоумышленники вынесли из магазинов «Евросеть» в Богдановиче и Сухом Логу товар на общую сумму более 460 тысяч рублей. Другие кражи совершены в Каменске-Уральском, Арамиле, Березовском, Екатеринбурге. У преступников были соучастники, но их личности все еще не установлены, а Адамович и Байрамалов вину не признали.



Березовский городской суд приговорил Адамовича к 11 годам 3 месяцам строгого режима, Байрамалова - к 12 годам общего режима. На имущество осужденных наложен арест. Приговор пока не вступил в законную силу.