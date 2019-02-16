Накормили мясом и отпустили в лес: в Нижних Сергах сотрудники МЧС спасли сову

В Нижних Сергах пожарные спасли сову, об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Накануне в пожарно-спасательную службу города поступила информация, что на упавшей ветке у школы долгое время сидит сова. Приехавшие на место пожарные нашли птицу, но на громкие звуки и действия она не реагировала. По словам заместителя начальника 273-й пожарно-спасательной части Алексея Екимовских, сова очень устала и обессилела от голода.История закончилась благополучно. Пожарные отвезли сову на территорию пожарной части, накормили свежим мясом и отпустили в лес.