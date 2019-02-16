Восемь уральцев предстанут перед судом по обвинению в сбыте наркотиков

14:44 | 19.02.2019

фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Восемь свердловчан в возрасте от 20 до 40 лет фигурируют в деле о сбыте наркотиков. Среди них шесть жителей Серова и двое жителей Краснотурьинска. В числе обвиняемых одна девушка. Шестеро фигурантов также являются наркопотребителями.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, обвиняемые не были знакомы между собой, но работали на один и тот же интернет-магазин, организованный неустановленным лицом.



«Со слов обвиняемых, в группу могли попасть не все. Желающие проходили «стажировку». И даже сдавали экзамены. Анонимный оператор через переписку давал поручения участникам группы: передавал места тайников-закладок партий наркотических средств, предназначенных для дальнейшего сбыта, получал отчет от участников группы о проделанной ими работе по расфасовке, закладке наркотика на территории городов», - говорится в сообщении.



При задержании фигурантов было изъято более 600 граммов синтетических наркотиков. Уголовное дело насчитывает 19 томов. Для расследования была создана специальная следственно- оперативная группа. Сейчас материалы переданы в суд.