В этом году на ВИЗе благоустроят площадь Субботников

14:25 | 19.02.2019

фото: 2gis.ru

В 2019 году в Екатеринбурге благоустроят площадь Субботников, расположенную перед Центром культуры и искусства «Верх-Исетский». По словам главы Верх-Исетского района, в планах - обновить пространство, установить скамейки и малые архитектурные формы. Также на площади появятся дополнительные зоны активности горожан. Для чего они будут предназначены – предстоит решить жителям в ходе общественных обсуждений.



Напомним, что по решению мэра в 2019 году каждый из семи районов города получит дополнительные средства на благоустройство общественных пространств. Всего на реализацию этих планов направят более 160 млн рублей.