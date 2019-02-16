Свердловский академический театр драмы реконструируют. Объявлен конкурс концепций

13:48 | 19.02.2019

uralweb.ru

Сегодня, 19 февраля, стартовал конкурс на разработку архитектурно-художественной концепции реконструкции Свердловского академического театра драмы. Заявки и проектные предложения принимаются до 22 апреля, а победителя определят в период с 8 по 21 мая. Создатель лучшей концепции получит 500 тысяч рублей, также его могут пригласить принять участие в дальнейшей работе над проектом.



В жюри вошли в области архитектуры и градостроительства, деятели культуры, представители общественной палаты и органов власти. Полученные разработки будут оцениваться по таким критериям как оригинальность, соответствие климатическим условиям, идентичность и другим.



Отметим, что в 2020 году Театру драмы исполнится 90 лет.