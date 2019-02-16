Экс-глава Камышлова вернет государству 14,6 млн рублей

13:26 | 19.02.2019

фото: gorod-kamyshlov.ru

Суд обязал бывшего главу Камышловского городского округа Михаила Чухарева вернуть в бюджет более 14,6 млн рублей, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



В декабре 2017 года Чухарева признали виновным в превышении должностных полномочий. Установлено, что, будучи главой муниципалитета, он оплатил фактически не выполненные работы по возведению многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья.



Суд назначил Михаилу Чухареву штраф в размере 250 тысяч рублей. Также его обязали вернуть в бюджет муниципалитета более 14,6 млн рублей, которые были выплачены застройщику. На имущество экс-главы наложили арест. Чухарев обжаловал решение Камышловского суда в Свердловском облсуде, так как Арбитражный суд уже взыскал с подрядной организации неправомерно полученные средства. Областной суд эти доводы отклонил и оставил решение без изменения – Чухарев должен вернуть более 14,6 млн рублей. Судебный акт вступил в законную силу.