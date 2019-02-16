Пропал год назад: в Екатеринбурге продолжается розыск исчезнувшего мужчины

В Екатеринбурге продолжаются поиски без вести пропавшего год назад молодого человека – Андрея Васильевича Сливницына 1989 года рождения. Он ушел из дома на улице Павла Шаманова 13 февраля 2018 года в неизвестном направлении, с тех пор его местонахождение неизвестно. Следственные ораны возбудили уголовное дело по статье «Убийство».Приметы пропавшего: на вид 28-30 лет, рост 187 см., спортивного телосложения, лицо овальное, размер обуви 43, на спине имеется татуировка с изображением числа: «017». На момент исчезновения был одет в классические синие брюки, темно-синие ботинки с красной каемкой, пуховик черного цвета с капюшоном, без головного убора.Телефон для обращений: