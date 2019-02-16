В Нижнем Тагиле разыскивается без вести пропавший 50-летний мужчина

12:06 | 19.02.2019

В Нижнем Тагиле полиция разыскивает без вести пропавшего 50-летнего Игоря Владиславовича Манойлова. Накануне, 18 февраля, он ушел из дома на улице Газетной, оставив телефон, с тех пор его местонахождение неизвестно.



Супруга пропавшего тагильчанина рассказала, что утром, когда она уходила на работу, муж спал. А когда она вернулась, его уже не было. Отметим, что мужчина не работает из-за инвалидности.



Полиция организовала поисковые мероприятия и выяснила, что в период с 9 до 10 часов мужчина расплачивался банковской картой в ряде магазинов.



Всех, кому что-либо известно о пропавшем мужчине, просят обращаться в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)97-64-02 или на линию 02.