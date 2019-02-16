Александр Немтинов назначен начальником департамента информатизации мэрии Екатеринбурга

11:49 | 19.02.2019

фото Сергея Кутяшева

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил начальника департамента информатизации – им стал Александр Немтинов.



Как пояснили в пресс-службе мэрии, по сути значительных изменений не произошло. С октября прошлого года Немтинов являлся председателем комитета связи и информационных технологий администрации Екатеринбурга, а департамент информатизации стал преемником комитета.



Отметим, что до того как возглавить комитет связи Немтинов уже работал в мэрии. До 2016 года в разное время он занимал должности ведущего специалиста комитета по экономике, начальника информационно-аналитического отдела, зампредседателя комитета стратегического планирования, замначальника департамента экономики. В 2016 году перешел на работу в областное правительство.