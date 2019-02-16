Екатеринбуржца, устроившего погром на кладбище, приговорили к обязательным работам

11:36 | 19.02.2019

izgotovleniepamyatnikov.ru

В Екатеринбурге к 340 часам обязательных работ приговорен Александр Исаков 1987 года рождения. Его признали виновным в уничтожении и повреждении могильных сооружений.



Установлено, что 22 мая прошлого года мужчина распивал спиртные напитки на территории Кольцовского кладбища. Под воздействием алкоголя он стал опрокидывать надгробия. В итоге оказалось повреждено 21 могильное сооружение, часть надгробий не подлежит восстановлению.



Кроме обязательных работ мужчина должен возместить ущерб родственникам усопших.