Один человек погиб, еще восемь получили травмы в ДТП под Нижними Сергами

Сегодня утром, около 09:00, на 289-м км автодороги Пермь-Екатеринбург в районе города Нижние Сергии произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель Opel не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с грузопассажирским автомобилем.В результате аварии водитель Opel погиб. Еще восемь человек травмированы. На место ДТП прилетели два вертолета территориального центра медицины катастроф Свердловской области для транспортировки тяжелых пострадавших.В районе аварии затруднено движение транспорта, организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия.«Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, по окончании которого сотрудниками полиции будет принято мотивированное решение», - сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.