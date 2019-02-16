Суд Петербурга пересмотрит приговор Руслану Соколовскому

10:45 | 19.02.2019

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрит ходатайство о смягчении приговора блогеру Руслану Соколовскому, который сейчас проживает в северной столице. Защита рассчитывает на изменение приговора в связи с частичной декриминализацией статьи, по которой осудили Соколовского.



Напомним, в 2018 году Госдума частично декриминализировала статью 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Если преступление совершается впервые, за него предусмотрено наказание: штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательные работы до 100 часов или административный арест на 15 суток.



Ранее Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил Руслана Соколовского к 3,5 годам условно за возбуждение вражды и оскорбление чувств верующих. Затем Свердловский облсуд снизил срок до 2 лет 3 месяцев.