В Свердловской области создадут call-центр, чтобы рассказывать о льготах при рождении ребенка

В Свердловской области планируют создать call-центр, специалисты которого будут информировать население о положенных им льготах при рождении ребенка. Организовать такой call-центр предложила Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе встречи с главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым. Губернатор идею поддержал и дал соответствующие поручения.Напомним, что детский омбудсмен приехала в Екатеринбург, чтобы принять участие в форуме отцов, который стартует сегодня, 19 февраля. Кроме того, Анна Кузнецова посетила Свердловский областной перинатальный центр. В ходе встречи с губернатором омбудсмен рассказала, что в перинатальном центре к ней обратились молодые матери. Они пожаловались, что им не хватает информации о мерах государственный поддержка, на которую они могут претендовать. После этого Анна Кузнецова и решила предложить создать в Свердловской области специальный call-центр.«В Свердловской области мы ведем огромную всеобъемлющую работу по поддержке материнства и детства, а теперь и отцовства. Мы выплачиваем материнский капитал, помогаем малообеспеченным семьям в процессе воспитания. Кроме того, перед нами президент поставил задачу по поиску новых форм стимулирования рождаемости, мы эту установку выполняем», - сказал Евгений Куйвашев.