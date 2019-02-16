Ночью на перекрестке Ленина – Московская Lada Vesta снесла забор

Ночью в центре Екатеринбурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. Skoda Yeti, ехавший по проспекту Ленина от улицы Сакко и Ванцетти, при повороте не пропустил Lada Vesta , которая двигалась со стороны Репина.В результате столкновения Lada Vesta отлетела в сторону и снесла забор. К счастью, никто не пострадал, передает служба спасения «СОВА».