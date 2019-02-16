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22:52 | 18.02.2019
Фото: вечерний-екатеринбург.рф
Уже завтра в Екатеринбурге стартует Первый Всероссийский форум отцов
Большая часть приглашённых на форум участников всё же будет состоять не из экспертов, а из представителей отцовского движения. Это неравнодушные папы, которые собираются в инициативные группы и занимаются с детьми с особенностями развития, следят за безопасностью детей летом, ремонтируют детские площадки и вносят вклад в молодёжную политику.
«Это движение очень нужно нашим детям. Как положительный пример, как условие их безопасности. Вместо методических пособий лучше посмотреть на дела конкретного человека», – подчеркнула Анна Кузнецова.
Совет отцов создан в 2018 году как общероссийское движение для поддержки и популяризации традиционных семейных ценностей, укрепления института семьи. Сегодня отцовское сообщество уже объединяет тысячи активных мужчин, является значимым общественным движением в России, в него входят авторитетные политические, общественные деятели, спортсмены, представители научного сообщества, многодетные отцы.
«Вместе они обсудят вопросы формирования позитивного образа отца в государственной семейной политике, активизации региональной социальной политики в части привлечения дополнительных ресурсов для развития общественного отцовского движения и проблемы воспитания детей», – рассказал уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
Место встречи – Здание Правительства Свердловской области.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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