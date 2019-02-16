Начальника Свердловской железной дороги выпустили из СИЗО под домашний арест

22:20 | 18.02.2019

Фото: znak.com

Начальника СвЖД Алексея Миронова, который обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, выпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщил адвокат топ-менеджера Сергей Колосовский. Разумеется, это не означает, что уголовное дело на этом закроют. Просто Миронов долгое время добивался того, чтобы ему смягчили условия доследственного пребывания. Сколько на этот раз Миронов просидит дома – не известно. Известно одно – сидеть ему под присмотром до начала судебного процесса.



Миронова задержали 13 декабря 2018 года. Ему инкриминировали получение взятки (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). По версии следствия, взятку Миронов получил от директора ООО «СтройТИКС» Евгения Савранина под предлогом будущего покровительства при строительстве объектов на СвЖД. Взамен на это Савранин перечислил проектному бюро «Премиум» 725 тысяч рублей за разработку дизайн-проекта для коттеджа Миронова на Рублёвке (село Иславское, Одинцовский район, Москва).



«Договор я заключал с ООО „Премиум“, но никак не с товарищем Савраниным, который показывал, что он сделал какую-то там оплату. По этим счетам вообще следствию надо еще глубоко и сильно задуматься, как я считаю», — отрицал свою причастность к деньгам Миронов.



8 февраля Ленинский районный суд продлил меру пресечения Миронову. При этом его защита настаивала на домашнем аресте либо денежном залоге. Для этого в Екатеринбурге, где у Миронова иметь только служебное жилье, на год арендовали квартиру. Сегодня перед слушаниями апелляционной жалобы на продление ареста выяснилось, что в отношении Миронова опять заведены новые уголовные дела о взятках (по статье 290 УК РФ). Но адвокат топ-менеджера уверен: следствие продолжает «обыгрывать эпизод со строительством коттеджа» и специально возбуждает новые дела, чтобы оставить начальника СвЖД за решёткой.