Автобус 039 будет ходить до остановки «НПЦ Онкология»

17:45 | 18.02.2019

В Екатеринбурге решили изменить маршрут движения автобуса № 039 «Кольцово – ТЦ Сибирский тракт». Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы для удобства жителей маршрут направят от конечного пункта «Кольцово» к новому конечному пункту «НПЦ Онкология» (улица Прохожая). Изменения вступят в силу со среды, 20 февраля.



Таким образом, автобус будет следовать по улицам Бахчиванджи, автодороге Екатеринбург – аэропорт Кольцово, ЕКАД, Альпинистов, Инженерной, Грибоедова, Пархоменко, Щербакова, Белинского, Щорса, Амундсена, Академика Бардина, Зоологической, проезду ТЦ «Радуга Парк», Волгоградской, Репина, Светлореченской, Соболева, Прохожей.