Суд повторно вернул дело экс-директора уралмашевской УК в прокуратуру

17:25 | 18.02.2019

Судья Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга Анна Иванова вернула в прокуратуру уголовное дело в отношении авторитетного бизнесмена, бывшего директора ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» Виктора Старокожева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). В суде посчитали, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса РФ.



Напомним, что уголовное дело в отношении Виктора Старокожева в райсуде рассматривалось повторно. В августе 2018 года в ходе рассмотрения суд также отправил материалы обратно в прокуратуру по аналогичным основаниям. Будет ли надзорное ведомство обжаловать решение суда, неизвестно.



По версии следствия, в период с июня 2015 года по декабрь 2016 года Старокожев организовал подделку протоколов общих собраний, проводимых по вопросу выбора управляющей компании, и бюллетеней для голосования. Данные документы предоставляли право управления 111 многоквартирными домами в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Подделка протоколов и бюллетеней для голосования была организована с целью включения этих домов в реестр домов, обслуживаемых ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург».



В последующем директор управляющей компании путем обмана и предоставления фиктивных платежных документов похитил денежные средства, внесенные жильцами вышеуказанных многоквартирных домов на счет ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург» в счет оплаты предоставленных им коммунальных услуг, на общую сумму свыше 65,2 млн рублей, причинив ущерб поставщикам энергоресурсов на указанную сумму.



Бизнесмену, чья компания обслуживает сотни домов в уральской столице, грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он свою вину не признает.