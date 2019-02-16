На Урале вынесен приговор заключенным ИК-3, избившим пять человек

17:17 | 18.02.2019

В Свердловской области вынесен приговор четырем заключенным исправительной колонии №3 строгого режима, расположенной в Краснотурьинске. Мужчины признаны виновными в дезорганизации деятельности учреждения.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, в августе 2017 года четверо заключенных Николай Караев, Владимир Леванидзе, Михаил Добрынин и Александр Трубский причинили телесные повреждения пятерым заключенным. Их били руками, ногами, а также палками. Поводом для мести стало то, что последние оказывали содействие администрации колонии.



Суд вынес приговор с учетом того, что мужчины отбывали наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийство. В итоге обвиняемые получили сроки от трех с половиной лет строгого режима до 14 лет особого режима.



Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц колонии, отмечают в пресс-службе СУ СКР по региону.