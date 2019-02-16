Мэр Екатеринбурга взял под личный контроль ситуацию с школами

17:01 | 18.02.2019

m.news.yandex.by

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский взял под контроль ситуацию с обеспеченностью школами в городе. Мэр провел профильное совещание, в ходе которого дал несколько поручений.



Так, Управление капитального строительства должно представить график работ по всем объектам образования, где оно выступает заказчиком и которые планируется ввести в эксплуатацию в нынешнем году. Комитет по строительству оценит возможность ускорить возведение школ, а также составит программу строительства (реконструкции) школ и детских садов в 2019-2025 годы. Кроме того, Высокинский поручил скорректировать нормативы обеспеченности местами в школах в каждом районе города.



Отмечается, что объекты образования должны ввести в эксплуатацию в следующие сроки:



Школа № 1 (Верх-Исетский бульвар, 23) – июнь 2019 года;

Школа № 80 (улица Калинина, 26 «а») – июнь 2020 года;

Школа на 1 тысячу 200 мест (Академический микрорайон, квартал 26) – июнь 2020 года;

Новый корпус школы № 181 – декабрь 2020 года;

Новый корпус-пристрой к лицею № 173 (улица Народной Воли, 21) – декабрь 2020 года;

остальные школы, начало строительства которых запланировано в этом году, – 2021 год.