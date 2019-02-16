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15:55 | 18.02.2019
пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Для уральских полицейских провели семинар по противодействию терроризму
«Семинар организован с целью обучения сотрудников полиции, которые занимаются выявлением подозреваемых оперативным путем. Однако необходимо уметь не только установить личность, но и вовремя принять меры реагирования на угрозы, распространяющиеся с высокой скоростью благодаря современным технологиям», – отметил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму Алексей Киселев.
© «Вечерние Ведомости»
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