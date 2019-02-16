Для уральских полицейских провели семинар по противодействию терроризму

В Екатеринбурге эксперты из Республики Татарстан провели для сотрудников различных служб и подразделений свердловской полиции семинар по противодействию идеологии терроризма. Старший научный сотрудник Центра исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан Валерий Горшунов рассказал о тюремной субкультуре, радикальном движении «Колумбайн» и деструктивных идеологиях, а директор Центра исламоведческих исследований Ринат Патеев поделился научными наработками по теме делинквентной субкультуры и религиозного радикализма.«Семинар организован с целью обучения сотрудников полиции, которые занимаются выявлением подозреваемых оперативным путем. Однако необходимо уметь не только установить личность, но и вовремя принять меры реагирования на угрозы, распространяющиеся с высокой скоростью благодаря современным технологиям», – отметил заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму Алексей Киселев.