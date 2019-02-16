Обновленный Шарташский лесопарк сможет принимать до 30 тысяч посетителей в день

15:36 | 18.02.2019

В Екатеринбурге состоялось заседание рабочей группы по разработке проекта развития Шарташского лесопарка, сообщает пресс-служба мэрии.



Проект предусматривает создание велосипедных дорожек, площадок для активного отдыха, пунктов проката, кафе, медпунктов. У входов в парк появятся административные здания и парковки. Кроме того, в парке могут создать Историко-краеведческий комплекс под открытым небом, где будут представлены макеты традиционных уральских жилых построек разных периодов.



По подсчетам, максимальная загрузка парка в день составит до 30 тысяч человек. Ожидается, что в будние дни парк будет принимать до 10 тысяч посетителей, в выходные - до 20 тысяч.