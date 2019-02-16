Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


 

15:36 | 18.02.2019

Обновленный Шарташский лесопарк сможет принимать до 30 тысяч посетителей в день

В Екатеринбурге состоялось заседание рабочей группы по разработке проекта развития Шарташского лесопарка, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект предусматривает создание велосипедных дорожек, площадок для активного отдыха, пунктов проката, кафе, медпунктов. У входов в парк появятся административные здания и парковки. Кроме того, в парке могут создать Историко-краеведческий комплекс под открытым небом, где будут представлены макеты традиционных уральских жилых построек разных периодов.

По подсчетам, максимальная загрузка парка в день составит до 30 тысяч человек. Ожидается, что в будние дни парк будет принимать до 10 тысяч посетителей, в выходные - до 20 тысяч.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:40 | 18.02.2019
Сумма предоставленных пермякам ипотечных кредитов в 2018 году выросла почти наполовину

15:36 | 18.02.2019
Обновленный Шарташский лесопарк сможет принимать до 30 тысяч посетителей в день

15:19 | 18.02.2019
Жителей Пермского края предупредили о падении ступеней ракеты

15:08 | 18.02.2019
Житель Перми оштрафован за нарушение авторских прав

14:59 | 18.02.2019
Пять лет без отопления: СКР начал проверку из-за замерзающей семьи в свердловском поселке

14:32 | 18.02.2019
Администрацию Талицкого ГО через суд заставляют обеспечить жителей питьевой водой

14:27 | 18.02.2019
Глава Перми проведет прием горожан в Новых Лядах

14:19 | 18.02.2019
«Горьковка» приглашает любителей французского и немецкого

14:15 | 18.02.2019
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

13:58 | 18.02.2019
Следователи проверяют информацию об издевательствах над женщиной-инвалидом в Березовском

13:34 | 18.02.2019
Екатеринбургскую думу посетят шесть депутатов Госдумы

13:18 | 18.02.2019
Представители мотоциклетной федерации побывали на горе Белой, где пройдет первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу

12:54 | 18.02.2019
Минтербезопасности сообщает об отсутствии взрывных устройств в пермской школе

12:47 | 18.02.2019
В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в вымогательстве. Полиция ищет пострадавших

12:34 | 18.02.2019
Улицу Куйбышева в Кургане перекроют на месяц из-за аварии на изношенном коллекторе

12:32 | 18.02.2019
Новый геронтологический центр в Перми строится с опережением графика

12:17 | 18.02.2019
В Перми ожидается переменчивая погода

12:10 | 18.02.2019
В массовом ДТП на Кольцовском тракте пострадали женщина и ребенок

12:04 | 18.02.2019
В Перми эвакуирована школа

11:57 | 18.02.2019
На Среднем Урале из-за неисправности пункта весогабаритного контроля отменят более 400 штрафов ГИБДД

11:32 | 18.02.2019
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка в батутном парке

11:00 | 18.02.2019
Городам Новоуральску и Лесному присвоен статус ТОР

10:37 | 18.02.2019
В 2018 году Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области 9 тонн молочной продукции

10:19 | 18.02.2019
На Урале микрофинансовую организацию оштрафовали за частые звонки должнице

10:11 | 18.02.2019
В Белоярке закончился политический кризис – в думе избрали председателя

09:58 | 18.02.2019
На минувших выходных свердловские дзюдоисты завоевали четыре медали

09:32 | 18.02.2019
Siemens примет участие в реализации проекта ВСМ Челябинск – Екатеринбург

09:00 | 18.02.2019
Ночью на улице Печёрской произошел пожар в сауне

17.02.2019

21:49 | 17.02.2019
Частный жилой дом сгорел сегодня в Первоуральске

21:12 | 17.02.2019
Без горячей воды и отопления остались дома на ВИЗе в Екатеринбурге

20:09 | 17.02.2019
В свердловском поселке жители потребовали отставки главы и наказания для коммунальщиков

18:39 | 17.02.2019
«Они её регулярно избивали, насиловали». В Березовском женщина-инвалид стала жертвой гоп-компании

18:20 | 17.02.2019
Снег ещё выпадет: погода в Екатеринбурге на предстоящей неделе

17:46 | 17.02.2019
«Музей русского горя» появится в Литературном квартале Екатеринбурга

16:41 | 17.02.2019
Женщина вылетела из автомобиля: в Екатеринбурге на Эльмаше произошло ДТП

16:18 | 17.02.2019
Российский фонд привлечет иностранных инвесторов в Пермский край





Мы в соцсетях





Архив
«    Февраль      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 


 