Екатеринбургскую думу посетят шесть депутатов Госдумы

13:34 | 18.02.2019

Екатеринбургская дума решила продолжить практику обсуждения местных вопросов совместно с депутатами Государственной думы. Так, 1 марта гордуму посетят Андрей Альшевских, Николай Езерский, Максим Иванов, Лев Ковпак, Александр Петров и Данил Шилков. Все они станут участниками информационного часа.



Отметим, что ранее на заседание комиссии по местному самоуправлению приезжал депутат Госдумы Дмитрий Ионин.