Представители мотоциклетной федерации побывали на горе Белой, где пройдет первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу

Всемирная мотоциклетная федерация проинспектировала гору Белая, где в марте пройдет первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу. Трассу оценили вице-президент FIM Europe Питер Хансен, представители мотоциклетной федерации России Евгений Паршин, Никита Теппер и спортсмены. Гости остались довольны подготовкой к соревнованиям.«Я увидел отличную трассу, эти горы вокруг - и это очень красиво! Сегодня мы провели инспекцию трассы для сноубайк-кросса. Организаторы проделали огромную работу, это видно. Инспекцию можно считать успешной, и я действительно счастлив, что мы сможем провести здесь первый в истории Кубок Европы по сноубайк-кроссу. Трасса получает лицензию на проведения крупнейших международных соревнований», - сказал Питер Хансен.Напомним, что уникальные соревнования – первый Кубок Европы по сноубайк-кроссу – состоятся 2 марта. За звание лучших поборются спортсмены из Германии, Испании, Польши, Латвии, Литвы, Казахстана, Белоруссии, Украины, России. Наше страну представят Тимур Муратов и Антон Пестов. Отметим, что вход на соревнования будет свободным.Сноубайк-кросс – это новая дисциплина зимних технических видов спорта, которая представляет собой гонки на специальных мотоциклах, оборудованных лыжей и гусеничным комплексом.