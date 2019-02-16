В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в вымогательстве. Полиция ищет пострадавших

В Екатеринбурге полиция задержала трех мужчин 1984, 1990 и 1991 годов рождения, подозреваемых в вымогательстве денег у знакомого.Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 11 февраля злоумышленники под надуманным предлогом потребовали у своего знакомого 100 тысяч рублей. На следующий день мужчин задержали при передаче им части указанной суммы – 30 тысяч рублей.Подозреваемых задержали на парковке одного из торговых центров на улице Сулимова. Мужчины оказали сопротивление сотрудникам полиции. Сначала они хотели скрыться на авто, но их «Лада Калина» заглохла.Задержанным грозят сроки до семи лет. Полиция разыскивает других возможных пострадавших. Телефоны для обращений: