В массовом ДТП на Кольцовском тракте пострадали женщина и ребенок

Сегодня утром на первом километре Кольцовского тракта в Екатеринбурге произошло массовое ДТП: женщина-водитель, управляя автомобилем Citroen, врезалась в три стоявшие машины Toyota, Mitsubishi и Lexus.Как сообщили в в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, женщину госпитализировали с подозрением на перелом костей таза. С ней в машине также ехал ребенок, у него диагностировали ушиб грудной клетки.