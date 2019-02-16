В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за травмирования ребенка в батутном парке

11:32 | 18.02.2019

dagpravda.ru

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за серьезного травмирования ребенка в батутном парке на улице Щербакова.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, днем 17 февраля 5-летний мальчик при посещении батутного парка прыгнул в поролоновый бассейн, где столкнулся с другим ребенком. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму средней тяжести.



Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также проверку проводит прокуратура.