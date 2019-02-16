Городам Новоуральску и Лесному присвоен статус ТОР

11:00 | 18.02.2019

На фото - Новоуральск, источник: fotokto.ru

Свердловские города ЗАТО Новоуральск и Лесной получили статус территорий опережающего развития, соответствующее постановление подписал председатель правительства России Дмитрий Межведев.



Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в Новоуральске планируется создать пять производственных площадок общей площадью более 650 гектаров. Общий объем инвестиций 26 потенциальных резидентов составит 23,8 млрд рублей. При этом появится более четырех тысяч новых рабочих мест.



В Лесном собираются создать производственные площадки общей площадью более 130 гектаров. Подписаны соглашения с семью потенциальными резидентами. Ожидается, что они вложат в производство более 4 млрд рублей и создадут более тысячи рабочих мест.