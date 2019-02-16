В 2018 году Роспотребнадзор забраковал в Свердловской области 9 тонн молочной продукции

10:37 | 18.02.2019

agro-distributor.ru

За прошлый год сотрудники Роспотребнадзора проверили в Свердловской области 121 тонну молочной продукции, из них забраковали 9 тонн (7,4%). Чаще всего продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, в том числе по критериям фальсификации. Некачественная продукция изъята из оборота.



Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, хозяйствующие субъекты, торговавшие бракованной продукцией, оштрафованы на общую сумму более 12 млн рублей.